Раскрыта личность подорвавшего машину ДПС в Москве

Подорвал автомобиль сотрудников ДПС у Савеловского вокзала в Москве 22-летний уроженец Удмуртии, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Путин: Теракт на Савеловском вокзале осуществили дистанционно

22 февраля молодой человек приехал в столицу поездом из Санкт-Петербурга. В настоящее время устанавливаются иные возможные причастные лица, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудники ДПС могли стать целью подрывника в Москве из-за специфики своей службы, которая делает их более уязвимыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Следственный комитет России
