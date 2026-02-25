Раскрыта личность подорвавшего машину ДПС в Москве
25 февраля 202600:01
Подорвал автомобиль сотрудников ДПС у Савеловского вокзала в Москве 22-летний уроженец Удмуртии, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.
22 февраля молодой человек приехал в столицу поездом из Санкт-Петербурга. В настоящее время устанавливаются иные возможные причастные лица, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Сотрудники ДПС могли стать целью подрывника в Москве из-за специфики своей службы, которая делает их более уязвимыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
