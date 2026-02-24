Уиткофф заявил об обсуждении гарантий безопасности на переговорах в Женеве
На трехсторонних переговорах России, Украины и США в Женеве ключевыми темами стали гарантии безопасности и экономическое восстановление Украины. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, выступая на украинском форуме YES Meeting, передает «Новини.LIVE».
По его словам, центральным вопросом стали так называемые протоколы безопасности. Он отметил, что без четких гарантий население не поверит в устойчивость возможного дипломатического решения. Уиткофф подчеркнул, что обсуждается модель, при которой США обеспечат собственные механизмы безопасности, опираясь на аналогичные обязательства со стороны европейских стран. Эти подходы, как он уточнил, были представлены уже на первой встрече в Женеве.
Вторым направлением переговоров он назвал «соглашение о процветании», подразумевающее экономическую поддержку Украины. К разработке соответствующей рамочной модели, по его словам, привлечен глава инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк. Уиткофф добавил, что участникам удалось продвинуться в формировании общей структуры договоренностей, при этом территориальные вопросы предлагается рассматривать отдельно.
Переговоры прошли 17 и 18 февраля в отеле InterContinental в Женеве. Руководитель российской делегации, помощник президента Владимир Мединский охарактеризовал их как сложные, но рабочие. Ранее встречи в январе и феврале в ОАЭ были сосредоточены преимущественно на военной тематике, тогда как в Женеве обсуждался более широкий круг вопросов, включая территориальную проблематику, передает «Радиоточка НСН».
