Уиткофф допустил новую встречу России, Украины и США в течение 10 дней
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США может состояться в ближайшие 10 дней. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, выступая онлайн на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES).
По его словам, обсуждается возможность проведения встречи с участием украинской и российской делегаций, а также представителей США, включая его самого и Джареда Кушнера.
Уиткофф отметил, что один из членов украинской делегации, глава СНБО Рустем Умеров, может приехать во Флориду для переговоров вскоре после консультаций в Женеве. Он уточнил, что речь идет именно о трехстороннем формате с участием команд сторон.
Предыдущий раунд переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля, передает «Радиоточка НСН».
