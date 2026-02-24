Уиткофф допустил новую встречу России, Украины и США в течение 10 дней

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США может состояться в ближайшие 10 дней. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, выступая онлайн на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

По его словам, обсуждается возможность проведения встречи с участием украинской и российской делегаций, а также представителей США, включая его самого и Джареда Кушнера.

Уиткофф заявил об обсуждении гарантий безопасности на переговорах в Женеве

Уиткофф отметил, что один из членов украинской делегации, глава СНБО Рустем Умеров, может приехать во Флориду для переговоров вскоре после консультаций в Женеве. Он уточнил, что речь идет именно о трехстороннем формате с участием команд сторон.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля, передает «Радиоточка НСН».

