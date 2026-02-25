СМИ: Ким Чен Ын назначил 13-летнюю дочь главой ядерных сил страны

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь главой ракетной программы КНДР, сообщает The Chosun Daily.

СМИ: Ким Чен Ын назовет преемником свою дочь

По данным издания, которое ссылается на разведданные, Ким Чжу Э исполняет обязанности генерального директора ракетного подразделения. Утверждается, что она получает доклады от генералов и отдает распоряжения. Также дочь Ким Чен Ына высказывала мнение по некоторым политическим вопросам во время 9-го съезда Трудовой партии в Пхеньяне.

Дочь главы КНДР Ким Чен Ына действительно все чаще посещает вместе с лидером не только культурно-развлекательные события, но и военные объекты. Однако до совершеннолетия Ким Чжу Э вряд ли может претендовать на какой-либо важный пост, заявил в беседе с НСН научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / TASS
ТЕГИ:Ким Чен ЫнКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры