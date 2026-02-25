СМИ: Ким Чен Ын назначил 13-летнюю дочь главой ядерных сил страны
Северокорейский лидер Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь главой ракетной программы КНДР, сообщает The Chosun Daily.
По данным издания, которое ссылается на разведданные, Ким Чжу Э исполняет обязанности генерального директора ракетного подразделения. Утверждается, что она получает доклады от генералов и отдает распоряжения. Также дочь Ким Чен Ына высказывала мнение по некоторым политическим вопросам во время 9-го съезда Трудовой партии в Пхеньяне.
Дочь главы КНДР Ким Чен Ына действительно все чаще посещает вместе с лидером не только культурно-развлекательные события, но и военные объекты. Однако до совершеннолетия Ким Чжу Э вряд ли может претендовать на какой-либо важный пост, заявил в беседе с НСН научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.
