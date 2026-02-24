СМИ: США разместили в Израиле 12 истребителей F-22
США разместили в Израиле эскадрилью многоцелевых истребителей F-22 в рамках усиления военного присутствия на Ближнем Востоке. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.
По ее данным, днем во вторник 12 американских F-22 приземлились на одной из авиабаз на юге страны. Развертывание проходит на фоне региональной напряженности.
Ранее портал Ynet писал, что в аэропорту Бен-Гурион приземлились 2 американских самолета-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker, еще 2 таких борта прибыли накануне. Сообщалось, что меры принимаются в рамках подготовки к возможной военной эскалации с Ираном.
Как отмечает Kan, F-22 предназначены, в том числе, для действий в условиях противодействия ПВО: они способны проникать в воздушное пространство противника и выводить из строя системы противовоздушной обороны и радары, передает «Радиоточка НСН».
