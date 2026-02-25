«Додо Пицца» станет pet-friendly после увольнения курьера из-за бездомной собаки
Все заведения пиццерий «Додо» в России станут pet-friendly, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление основателя сети Федора Овчинникова.
По его словам, посетителей будут пускать вместе с домашними животными. Такова реакция после инцидента с увольнением курьера «Додо», который заботился о бездомной собаке и был уволен. Овчинников указал, что компания возьмет на себя все расходы на содержание челябинской дворняжки, которую назвали Додобоней, и начнет системно поддерживать приюты для животных.
Основатель пиццерий принес публичные извинения курьеру Михаилу за грубое общение со стороны управляющей. «Мы никогда не будем защищать такое поведение», — отметил он.
Бездомная собака жила возле пиццерии, сотрудники его регулярно подкармливали. В качестве доказательства работники опубликовали сообщение от управляющей пиццерии с угрозой уволить тех, кто будет заботиться о собаке. Без работы остался курьер, который укрывал пса пледом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
