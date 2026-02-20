Зеленский заявил о требовании США вывести войска из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США, как и Россия, выступают за вывод украинских сил из Донбасса как условие прекращения конфликта. Об этом он заявил в интервью AFP.

По словам главы государства, и американская, и российская стороны дают понять, что для быстрого завершения войны Киев должен оставить регион.