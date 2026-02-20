Зеленский заявил о требовании США вывести войска из Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США, как и Россия, выступают за вывод украинских сил из Донбасса как условие прекращения конфликта. Об этом он заявил в интервью AFP.
По словам главы государства, и американская, и российская стороны дают понять, что для быстрого завершения войны Киев должен оставить регион.
Украинские власти ранее исключали возможность таких уступок. В конце января Зеленский говорил, что Киев не отдаст Донбасс и не согласится на компромисс по вопросу контроля над территорией. В свою очередь США предлагали компромиссный вариант — создание в Донбассе демилитаризованной свободной экономической зоны.
Президент России Владимир Путин называл Донбасс исторической территорией России и заявлял, что Москва намерена вернуть его военным или любым другим путем, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме ответили главе МИД Латвии на слова о «нечестных переговорах»
- Никаких врачей: Почему домашние роды несут риски для жизни матери и ребенка
- Суд изъял активы оператора авиабронирования Leonardo в пользу государства
- Раковая клетка: Почему увольняют токсичных работников
- СМИ: Байден в 2021 году в тревоге звонил Путину из-за опасений по Украине
- Один человек погиб при атаке БПЛА в Белгородской области
- Зеленский заявил о требовании США вывести войска из Донбасса
- Телеграм: Польша хочет репараций, а Британия – карту «Мир»
- Марк Эйдельштейн снялся в англоязычном байопике о Роберте Капе
- Силы ПВО за четыре часа сбили семь дронов над российскими регионами