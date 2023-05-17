СМИ: Спецпредставитель Китая встретился с главой МИД Украины

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Страна.ua.

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Целью визита является обсуждение перспектив мирных переговоров для окончания российско-украинского конфликта, отмечают журналисты.

По данным СМИ, дипломат уже провел встречу главой украинского внешнеполитического ведомства. Также китайский политик встретится с президентом страны Владимиром Зеленским.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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