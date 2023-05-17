Лавров назвал Макрона вассалом США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ощущает себя вассалом США, но при этом испытывает дискомфорт от своего статуса.
Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал после слов Макрона о том, что Россия якобы потерпела геополитическое поражение на Украине и впала в зависимость от Китая.
«Он ощущает себя вассалом США. Ему от этого неуютно. За это ему «честь и хвала». Но ничего с этим поделать он не сможет», - сказал Лавров в интервью телеканалу «Царьград».
Дипломат добавил, что развитие отношений с Индией и Китаем не повод для заявлений, что Россия отвернулась от Запада. В понимании Москвы, отметил министр, именно западные страны отвернулись от Москвы, «наступив на горло своим интересам».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru