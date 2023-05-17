Лавров назвал Макрона вассалом США

Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал после слов Макрона о том, что Россия якобы потерпела геополитическое поражение на Украине и впала в зависимость от Китая.

«Он ощущает себя вассалом США. Ему от этого неуютно. За это ему «честь и хвала». Но ничего с этим поделать он не сможет», - сказал Лавров в интервью телеканалу «Царьград».

Дипломат добавил, что развитие отношений с Индией и Китаем не повод для заявлений, что Россия отвернулась от Запада. В понимании Москвы, отметил министр, именно западные страны отвернулись от Москвы, «наступив на горло своим интересам».

