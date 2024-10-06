На Украине назвали бредом публикации о возможных территориальных уступках
В офисе украинского президента назвали бредом информацию о возможных территориальных уступках Москве в обмен на гарантии безопасности со стороны Североатлантического альянса, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».
Власти прокомментировали публикацию Financial Times, которая сообщила о переговорах Киева с союзниками. Источник в офисе президента Украины назвал это «бредом». «Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны», — отметил он.
Ранее стало известно, что глава МИД Украины Андрей Сибига не обсуждал с западными коллегами возможные уступки со стороны Киева для урегулирования конфликта с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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