На Украине назвали бредом публикации о возможных территориальных уступках

Власти прокомментировали публикацию Financial Times, которая сообщила о переговорах Киева с союзниками. Источник в офисе президента Украины назвал это «бредом». «Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны», — отметил он.

Ранее стало известно, что глава МИД Украины Андрей Сибига не обсуждал с западными коллегами возможные уступки со стороны Киева для урегулирования конфликта с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

