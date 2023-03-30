СМИ сообщили о взрывах и воздушной тревоге в Харьковской области

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в городе зафиксировали шесть «прилетов».

В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, передают украинские СМИ.

Во вторник, 28 марта, взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах Киева. В городе объявили воздушную тревогу, работала система противовоздушной обороны.

На прошлой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах в Краматорске, Славянске и Константиновке, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Донецкой республики, пишет НСН.

