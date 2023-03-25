Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске, Славянске и Константиновке
25 марта 202302:36
Взрывы прогремели в ночь на субботу на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
По данным издания, на востоке Украины около полуночи была объявлена воздушная тревога. В дальнейшем поступили сообщения о взрывах в Краматорске и двух хлопках в Славянске.
Кроме того, СМИ заявило о взрывах в Константиновке. Подробностей произошедшего не приводится.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru