Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске, Славянске и Константиновке

Взрывы прогремели в ночь на субботу на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Сумской областях Украины

По данным издания, на востоке Украины около полуночи была объявлена воздушная тревога. В дальнейшем поступили сообщения о взрывах в Краматорске и двух хлопках в Славянске.

Кроме того, СМИ заявило о взрывах в Константиновке. Подробностей произошедшего не приводится.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ВзрывыДНРУкраина

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