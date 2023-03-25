Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске, Славянске и Константиновке

По данным издания, на востоке Украины около полуночи была объявлена воздушная тревога. В дальнейшем поступили сообщения о взрывах в Краматорске и двух хлопках в Славянске.

Кроме того, СМИ заявило о взрывах в Константиновке. Подробностей произошедшего не приводится.

