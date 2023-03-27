Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге и взрывах в Днепропетровске
Сирены звучат в четырех областях Украины, сообщают СМИ со ссылкой на данные министерства цифровой трансформации страны.
Сигнал тревоги прозвучал в Киевской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях. Также сирену слышат жители столицы и подконтрольной властям страны части Запорожской области.
Взрывы слышны в Днепропетровске, пишут местные СМИ.
В Краматорске и Славянске 25 марта прогремели взрывы. Оба города находятся на подконтрольной Киеву части Донецкой республики, передает НСН.
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