Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге и взрывах в Днепропетровске

Сирены звучат в четырех областях Украины, сообщают СМИ со ссылкой на данные министерства цифровой трансформации страны.

Рогов: Мощный взрыв произошёл в подконтрольном Киеву Запорожье

Сигнал тревоги прозвучал в Киевской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях. Также сирену слышат жители столицы и подконтрольной властям страны части Запорожской области.

Взрывы слышны в Днепропетровске, пишут местные СМИ.

В Краматорске и Славянске 25 марта прогремели взрывы. Оба города находятся на подконтрольной Киеву части Донецкой республики, передает НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияВоздушное пространствоУкраина

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