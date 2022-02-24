СМИ: слышны взрывы в районе аэропорта Борисполь

Также раздаются взрывы в Киеве, Харькове, Николаеве. Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. возможно, российские войска наносят удары по объектам и складам вооруженных сил Украины, об этом пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с экстренным телевизионным обращением. Он заявил: «принято решение о проведение специальной военной операции».

