СМИ: слышны взрывы в районе аэропорта Борисполь
Украинское независимое информационное агентство новостей сообщило о стрельбе и взрывах в районе аэропорта Борисполь.
Также раздаются взрывы в Киеве, Харькове, Николаеве. Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. возможно, российские войска наносят удары по объектам и складам вооруженных сил Украины, об этом пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
Напомним, президент России Владимир Путин выступил с экстренным телевизионным обращением. Он заявил: «принято решение о проведение специальной военной операции».
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