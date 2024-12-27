СМИ: Солдаты ВСУ надеются на перемирие с Москвой
Военные Вооруженных сил Украины надеются на перемирие с Москвой в 2025 году, сообщает Washington Post.
Они хотят передышки. Как заявил украинский военный Феликс из 33-й механизированной бригады, солдаты истощены боевыми действиями. По словам других военнослужащих, подразделению критически не хватает бойцов на многих важных тыловых должностях, а в пехоте осталось считанное количество солдат.
Феликс отметил, что надеется на начало переговоров о прекращении огня после инаугурации победившего на выборах президента США Дональда Трампа 20 января.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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