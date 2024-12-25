Орбан намекнул на возможное окончание конфликта вокруг Украины в 2025 году
Боевые действия на Украине завершатся в 2025 году, сообщил газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, конфликт завершится либо мирными переговорами, либо уничтожением «одной из сторон конфликта». По его словам, Запад выделил на помощь Киеву около €300 млрд, однако деньги были «потрачены впустую». Результат — сотни тысяч жертв и миллионы уехавших украинцев. Также Украина потеряла несколько регионов и возможность обеспечить себя экономически в обозримом будущем.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что конфликт на Украине действительно может завершиться уже в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru