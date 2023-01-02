СМИ: Слышны взрывы в Николаевской и Новочеркасской областях Украины

По данным украинских СМИ, в Николаевской и Новочеркасской областях раздаются взрывы. Воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях и на подконтрольной Украине части Херсонской области, передает ТАСС.

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Отмечается, что объявленная в понедельник днем воздушная тревога действует в трех украинских областях. Об этом свидетельствуют сведения официального ресурса для оповещения населения.

Накануне, 1 января, киевский мэр Виталий Кличко в Telegram-канале сообщил, что в столице Украины слышны взрывы. Днем 2 января он заявил об отключении света в Киеве из-за разрушений объектов энергосистемы в результате субботней атаки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияРоссияВзрывыУкраина
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