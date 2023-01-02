Кличко пожаловался на аварийные отключения света из-за повреждений объектов энергетики
В Киеве происходят аварийные отключения электроэнергии в связи с повреждениями объектов энергетики. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
«В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе — аварийные отключения электроэнергии», — приводит РИА Новости его слова.
По словам Кличко, водоснабжение Киева проводится в штатном режиме, отмечает RT.
Ранее глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий оценил потери энергетической инфраструктуры Украины после ракетных ударов России. В эфире телеканала «Рада» он назвал уровень повреждений беспрецедентным.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 884 / сут.
Умерли
394 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 489 / сут.
- Сенатор Пушков указал на три территории для начала военного конфликта ведущих держав
- В России госпитализировали 379 человек с коронавирусом за сутки
- Кличко пожаловался на аварийные отключения света из-за повреждений объектов энергетики
- Россия применит стратегические самолеты в СВО
- СМИ: Нанесен удар из РСЗО HIMARS по ПТУ в Макеевке с расквартированными военными
- Украинский беспилотник уничтожили на подлете к Воронежу
- Российская артиллерия разгромила скопление техники ВСУ на Запорожском направлении
- Генсек НАТО Столтенберг обратился к Западу с призывом о долгосрочной поддержке Украины
- Беспилотник ВСУ атаковал Климовский район Брянской области
- В Госдуму внесут законопроект о расширении прокурорских полномочий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru