Кличко пожаловался на аварийные отключения света из-за повреждений объектов энергетики

В Киеве происходят аварийные отключения электроэнергии в связи с повреждениями объектов энергетики. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Власти Киева заявили о взрывах в городе

«В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе — аварийные отключения электроэнергии», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Кличко, водоснабжение Киева проводится в штатном режиме, отмечает RT.

Ранее глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий оценил потери энергетической инфраструктуры Украины после ракетных ударов России. В эфире телеканала «Рада» он назвал уровень повреждений беспрецедентным.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: nasa.gov
ТЕГИ:ЭлектроэнергияВиталий КличкоКиевУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры