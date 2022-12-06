Во время онлайн-выступления на саммите президент заявил, что необходимо для восстановления мира на Украине. Также он сообщил, что «не будет никакого "Минска-3». Украинский лидер считает, что это предоставило бы время России для наращивания сил.

«Слова Зеленского на Бали, хотя и были дипломатически точно подобраны для его целевой аудитории, не совсем точно отражают историю. Не Россия использовала время, предоставленное соглашением, для наращивания своих сил, прежде чем нарушить его. Это была Украина», — отметил Снайдер.

Как отметил журналист, в Киеве уже не раз «проговаривались» прессе о вступлении в договоренности с Москвой только для затягивания времени, при этом Зеленский не собирается выполнять данные им обещания.

Украинский кризис завершится путем переговоров, считает бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус. Он скептически относится к заявлениям о необходимости победы Киева любой ценой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

