СМИ: Секретарь СНБО Умеров отказался возвращаться на Украину

Согласно источникам издания, политик связал свое нежелание возвращаться с коррупционным расследованием против бывшего министра обороны, которое началось после задержания Тимура Миндича и Александра Цукермана, близких соратников президента Владимира Зеленского.

Однако пресс-служба Центра противодействия дезинформации при СНБО опровергла эти слухи, заявив, что Умеров продолжает исполнять обязанности секретаря совета в рамках официальной командировки.

По данным «РБК-Украина», секретариат намеренно продлевает срок пребывания за пределами страны исключительно по рабочим причинам. Ожидается, что 20 ноября он вернется в Киев.

Ранее стало известно, что Умеров потратил около $8 млн для приобретения своей недвижимости в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

