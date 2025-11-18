СМИ: Секретарь СНБО Умеров отказался возвращаться на Украину
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров принял решение остаться за границей, несмотря на призывы украинской прокуратуры, сообщает Clash Report.
Согласно источникам издания, политик связал свое нежелание возвращаться с коррупционным расследованием против бывшего министра обороны, которое началось после задержания Тимура Миндича и Александра Цукермана, близких соратников президента Владимира Зеленского.
Однако пресс-служба Центра противодействия дезинформации при СНБО опровергла эти слухи, заявив, что Умеров продолжает исполнять обязанности секретаря совета в рамках официальной командировки.
По данным «РБК-Украина», секретариат намеренно продлевает срок пребывания за пределами страны исключительно по рабочим причинам. Ожидается, что 20 ноября он вернется в Киев.
Ранее стало известно, что Умеров потратил около $8 млн для приобретения своей недвижимости в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Секретарь СНБО Умеров отказался возвращаться на Украину
- Россиян предложено сажать на год за тунеядство
- «Герани» подбили танкер с газом, прибывший на Украину
- В Первоуральске задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в доме
- Скончались знаменитые артистки-близнецы Алиса и Эллен Кесслер
- СМИ: Причиной гибели семьи туристов в Стамбуле мог стать фосфид алюминия
- Совбез ООН проведет заседание по Украине 20 ноября
- Украинские дроны атаковали Корочу в Белгородской области, возник пожар
- В России построили первые образцы модернизированного учебно-боевого Як-130М
- Врач посоветовала запивать пельмени водкой вместо пива
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru