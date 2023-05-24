СМИ: С-350 впервые сбил украинские самолеты в режиме полного автомата

Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» российского производства сбил украинские самолеты в автоматическом режиме без участия оператора, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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По его словам, такой режим работы опробован впервые в мире. Ракетами были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников. Боевой расчет только контролировал работу ЗРК.

При этом комплекс одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации, что повышает помехозащищенность «Витязя».

Ранее Россия применила неуязвимое оружие по целям в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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