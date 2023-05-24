СМИ: С-350 впервые сбил украинские самолеты в режиме полного автомата
Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» российского производства сбил украинские самолеты в автоматическом режиме без участия оператора, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По его словам, такой режим работы опробован впервые в мире. Ракетами были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников. Боевой расчет только контролировал работу ЗРК.
При этом комплекс одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации, что повышает помехозащищенность «Витязя».
Ранее Россия применила неуязвимое оружие по целям в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США: дефолт приведет к потере экономических достижений
- Евродепутат: ЕС и Германия не допустят расследования взрывов на «Северных потоках»
- Российский офицер: ВСУ в Артемовске были более жестокими, чем в Мариуполе
- СМИ: С-350 впервые сбил украинские самолеты в режиме полного автомата
- Британцы поддержали слова Медведева о риске ядерного апокалипсиса
- Гладков призвал охотников не вступать в бой с диверсантами
- Белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ
- Опубликованы кадры с места ликвидации диверсантов в Белгородской области
- В Европе обвинили украинскую администрацию в незаконном переделе бизнеса
- В США прокомментировали ситуацию с бомбардировщиками у границы России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru