Онищенко предрек ужесточение контроля за БАДами

При введении повышенных пошлин на ввоз иностранных БАДов их цена растёт, и россияне чаще выбирают отечественные продукты, сказал в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.

Регулирование рынка БАДов будет ужесточаться, а пошлины — расти, цель мер — поддержать отечественного производителя, сказал в пресс-центре НСН академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Депутат ГД Гусев призвал не доверять блогерам при выборе БАДов

В Госдуме предложили снизить размер ввозной пошлины на БАДы и витамины, точных аналогов которых в России не производится, поскольку заградительный размер пошлин в 35% может привести к дефициту товаров. Обращение к председателю правительства направили депутаты от КПРФ. Пошлина на импорт биологически активных добавок, производимых в недружественных государствах, введена с начала сентября решением кабмина.

«Я стоял у истоков регулирования рынка БАДов. Это регулирование постоянно совершенствуется и будет ужесточаться. Повышение пошлин не связано с лечением — это мера по корректировке рынка. Её смысл в том, что при введении повышенных пошлин на ввоз иностранных БАДов их цена растёт, и россияне чаще выбирают отечественные продукты. При этом есть значительная группа БАДов, которые, к сожалению, мы в стране не производим. Здесь требуется детальный разбор. Если повышение пошлин затронет все БАДы, то такая мера может привести к тому, что на рынке не останется тех препаратов, к которым привыкли наши соотечественники», — сказал собеседник НСН.

Ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов сказал НСН, что россияне рискуют остаться без иностранных БАДов на фоне повышения пошлин, компании могут принять решение уйти с российского рынка, а могут повысить цены.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Геннадий ОнищенкоЛекарстваЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры