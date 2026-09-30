Онищенко объяснил важность прививок от ВПЧ
Вирус гепатита B, вирус гепатита C, вирус папилломы человека и вирус Эпштейна — Барр могут вызывать онкологические заболевания, сказал в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Онкологические заболевания нередко начинаются с вирусной инфекции — и в ряде случаев их можно предотвратить с помощью вакцинации, сказал в пресс-центре НСН академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что со второй половины 2027 года в России планируют начать вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) среди девочек 12-13 лет.
«Во всём мире делают эту прививку. Я предлагал включить её в Национальный календарь профилактических прививок. Есть четыре типа вирусов, которые могут вызывать онкологические заболевания: вирус гепатита B, вирус гепатита C, вирус папилломы человека и вирус Эпштейна — Барр. Это четыре группы вирусов, которые нередко провоцируют развитие тех или иных онкологических заболеваний. Вирус папилломы человека, как правило, приводит к раку шейки матки», — сказал собеседник НСН.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина сказала НСН, что вакцинация от ВПЧ может снизить на 80% риск развития рака шейки матки.
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