Нарышкин рассказал о «хороших» контактах с руководством ЦРУ
30 сентября 202612:42
Юлия Савченко
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин положительно оценил контакты с руководством американского Центрального разведывательного управления. Об этом глава СВР рассказал журналисту Александру Юнашеву.
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