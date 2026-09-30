Нарышкин рассказал о «хороших» контактах с руководством ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин положительно оценил контакты с руководством американского Центрального разведывательного управления. Об этом глава СВР рассказал журналисту Александру Юнашеву.

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Нарышкин назвал контакты «хорошими», пишет RT.

Ранее директор СВР встретился с руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве. Нарышкин отмечал, что в таких контактах нет ничего необычного, личные встречи глав спецслужб - «часть работы».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ЦРУСВРСергей Нарышкин

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