ВС РФ освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку

Армия России взяла под контроль еще три населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в Минобороны.

Так, силы группировки войск «Север», которые сжимают кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области, установили контроль над селом Шабельное.

Кроме того, силы группировки «Север» освободили Толстодубово. Населенный пункт находится в Сумской области, отмечает RT.

В свою очередь, группировка «Восток», продвинувшись в глубину обороны ВСУ, взяла под контроль Егоровку Запорожской области.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили Крейдянку в Харьковской области и Веселое Поле в Донецкой Народной Республике.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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