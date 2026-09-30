ВС РФ освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку
Армия России взяла под контроль еще три населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в Минобороны.
Так, силы группировки войск «Север», которые сжимают кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области, установили контроль над селом Шабельное.
Кроме того, силы группировки «Север» освободили Толстодубово. Населенный пункт находится в Сумской области, отмечает RT.
В свою очередь, группировка «Восток», продвинувшись в глубину обороны ВСУ, взяла под контроль Егоровку Запорожской области.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили Крейдянку в Харьковской области и Веселое Поле в Донецкой Народной Республике.
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