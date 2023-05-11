MWM: Россия применила неуязвимое оружие по целям в Киеве
Российская армия применила по целям в Киеве неуязвимое для украинской противовоздушной обороны оружие. Об этом пишет американский портал Military Watch Magazine (MWM).
В публикации говорится о российских крылатых ракетах X-22.
По данным издания, в Киеве сетуют на то, что ракеты невозможно перехватить. 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб, рассказали авторы материала.
В MWM отметили, что ракеты X-22 играют главную роль в поражении стратегических целей украинской армии.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские реактивные установки HIMARS теряют эффективность из-за действий России, передает «Радиоточка НСН».
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