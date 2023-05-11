MWM: Россия применила неуязвимое оружие по целям в Киеве

Российская армия применила по целям в Киеве неуязвимое для украинской противовоздушной обороны оружие. Об этом пишет американский портал Military Watch Magazine (MWM).

ВСУ сворачивает контрнаступление? На Украине говорят об изменении военных планов

В публикации говорится о российских крылатых ракетах X-22.

По данным издания, в Киеве сетуют на то, что ракеты невозможно перехватить. 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб, рассказали авторы материала.

В MWM отметили, что ракеты X-22 играют главную роль в поражении стратегических целей украинской армии.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские реактивные установки HIMARS теряют эффективность из-за действий России, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиевРоссийская АрмияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры