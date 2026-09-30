Блогера и бизнесмена Портнягина приговорили к пяти годам заключения
Столичный Мещанский суд приговорил блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина к пяти годам заключения по делу о легализации преступных доходов. Об этом пишет РИА Новости.
По данным следствия, бизнесмен легализовал 15,3 млн рублей. Дело рассмотрели повторно, ранее Портнягину вменяли легализацию около 64 млн рублей. В ноябре прошлого года суд вернул дело в прокуратуру.
«Назначить Портнягину Дмитрию Сергеевичу наказание в виде пяти лет лишения свободы», - постановил суд.
Также фигуранта оштрафовали на 900 тысяч рублей. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда.
Кроме того, жену Портнягина Екатерину приговорили к 8 годам заключения за легализацию денег и дачу взятки в крупном размере. Ее наказание отсрочили до 2034 года - до достижения ее ребенком возраста 14 лет.
Ранее основателя крупнейшего автодилера «Рольф» Сергея Петрова заочно приговорили к девяти годам лишения свободы по уголовному делу о выводе средств за рубеж.
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