Блогера и бизнесмена Портнягина приговорили к пяти годам заключения

Столичный Мещанский суд приговорил блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина к пяти годам заключения по делу о легализации преступных доходов. Об этом пишет РИА Новости.

СМИ: Блогеру Портнягину списали около 1 млрд рублей долга по налогам

По данным следствия, бизнесмен легализовал 15,3 млн рублей. Дело рассмотрели повторно, ранее Портнягину вменяли легализацию около 64 млн рублей. В ноябре прошлого года суд вернул дело в прокуратуру.

«Назначить Портнягину Дмитрию Сергеевичу наказание в виде пяти лет лишения свободы», - постановил суд.

Также фигуранта оштрафовали на 900 тысяч рублей. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, жену Портнягина Екатерину приговорили к 8 годам заключения за легализацию денег и дачу взятки в крупном размере. Ее наказание отсрочили до 2034 года - до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Ранее основателя крупнейшего автодилера «Рольф» Сергея Петрова заочно приговорили к девяти годам лишения свободы по уголовному делу о выводе средств за рубеж.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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