Не расслабляться: Онищенко предупредил о продлении сезона активности клещей
30 сентября 202613:09
Александра Веснина
Аномально тёплая погода приводит к продлению сезона активности клещей, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что из‑за нетипично высоких температур клещи остаются опасными дольше обычного.
«В этом году из‑за тёплой погоды клещи ещё активны. Природа будто обманывается: иногда в тёплую осень начинают цвести цветы — так же ведут себя и клещи. Если бы было холодно, они бы напились крови, улеглись и ждали следующего сезона. Все клещи, которые сейчас активны, погибнут. Выживут только те, кто уже устроился на зимовку», — сказал собеседник НСН.
Вирусолог Александр Чепурнов ранее объяснил «Радиоточке НСН», что опасных клещей стало больше, при этом они переносят возбудителей почти 30 заболеваний.
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