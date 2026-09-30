В брянском Трубчевске при атаке БПЛА пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали после атаки ВСУ в Трубчевске Брянской области, противник нанес удар с помощью БПЛА. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук на платформе «Макс».
«Чудовищная атака по мирным людям в Трубчевске, пострадали дети... Ранены 12 человек, из них девять — студенты» - написал губернатор.
Как уточнил Ковальчук, состояние одного из пострадавших тяжелое, пишет RT. Все раненые доставлены в больницу, им оказывают помощь.
Ранее в Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали четыре человека.
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