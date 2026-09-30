Нужны десятки лет: Пальмовое масло на побережье Тамани сравнили с пластиком
Сергей Грибалев заявил НСН, что к следующему сезону пальмовое масло продолжит подниматься со дна моря при повышении температур.
Пальмовое масло будет разлагаться в море десятки лет, а «выловить» его практически невозможно, заявил НСН руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев.
Черное море вновь напомнило Тамани о крупной экологической аварии, произошедшей еще зимой. После осеннего шторма на побережье в районе поселка Волна и порта Тамань появились новые массы пальмового масла — светлые плотные сгустки и пласты, которые волонтеры уже хорошо знают по весенним уборкам. О новом выбросе 26 сентября сообщил штаб «Дельфины». По информации волонтеров, сильное волнение подняло залежавшееся в море пальмовое масло, оставшееся после февральского разлива, и вновь вынесло его на берег. Грибалев назвал это логичным продолжением катастрофы.
«Сейчас погода еще теплая, опускаться на дно это не будет, будет находиться в воде, на берегу. Но осенний шторм разбросает это все по акватории. С тем, что будет на берегу, придется природе справляться самой. Когда температуры будут ниже, все будет опускаться на дно, потом снова на следующий год при повышении температур будет подниматься. Для моря такое масло – это чуждое вещество, оно не разлагается, оно как пластик, будет длительное время там находиться, до 30 лет. К сожалению, масло со дна не достать, мы можем наблюдать только, как море само очищается, собирать это все очень проблематично. Всегда в случае техногенной аварии счет идет на часы, меры нужно принимать сразу, при распространении по всей акватории уже фактически невозможно выловить», - объяснил он.
При этом он подчеркнул, что для человека соседство с таким веществом не так опасно.
«Пальмовое масло используют в пищевой промышленности, мы все говорим, что это вредно. Но если его не употреблять, если оно не попадает внутрь организма, то это просто неприятно, от него никто не умирал. Это не такое токсичное вещество, как нефтепродукты», - добавил собеседник НСН.
Выбросы пальмового масла на пляжах говорят о том, что уже нарушена водная экосистема, это вредит морским обитателям и точно не полезно для людей, заявил НСН заслуженный эколог России Андрей Пешков.
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