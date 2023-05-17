Минобороны: российский «Кинжал» уничтожил РЛС и пять ЗРК Patriot в Киеве
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» уничтожил в Киеве пять установок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, а также многофункциональная радиолокационная станция, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
Как отмечается, удар по украинской столице в рамках специальной военной операции был нанесен накануне.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что по достоверно подтвержденным данным, в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев все цели поражены и полностью уничтожены.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что Россия уничтожила под Киевом важные объекты ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
- В администрации Байдена не смогли сказать, началось ли наступление ВСУ
- В Донецке заявили о выравнивании ситуации на флангах Артемовска
- Белый дом: о новых санкциях против России будет объявлено на саммите G7 в Японии
- СМИ: нефтеналивную станцию в Брянской области обстреляли из гранатомета
- Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины
- Минобороны: российский «Кинжал» уничтожил РЛС и пять ЗРК Patriot в Киеве
- ЦБ предупредил о повышении инфляции в России с мая
- Кустурица даст концерт на российском музыкальном фестивале
- Киссинджер призвал принять Украину в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru