Минобороны: российский «Кинжал» уничтожил РЛС и пять ЗРК Patriot в Киеве

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» уничтожил в Киеве пять установок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, а также многофункциональная радиолокационная станция, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

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Как отмечается, удар по украинской столице в рамках специальной военной операции был нанесен накануне.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что по достоверно подтвержденным данным, в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев все цели поражены и полностью уничтожены.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что Россия уничтожила под Киевом важные объекты ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:УкраинаКиевГиперзвуковое ОружиеМинобороны РФ

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