Минобороны: российский «Кинжал» уничтожил РЛС и пять ЗРК Patriot в Киеве

Как отмечается, удар по украинской столице в рамках специальной военной операции был нанесен накануне.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что по достоверно подтвержденным данным, в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев все цели поражены и полностью уничтожены.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что Россия уничтожила под Киевом важные объекты ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».