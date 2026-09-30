Онищенко объяснил, почему нельзя отменить домашнее задание школьникам
Система образования пока не дошла до того, чтобы «вживленные электроды» сами обучали школьников – «и, слава Богу, не дойдёт», заявил Онищенко в пресс-центре НСН.
Нагрузка на школьников действительно высокая, но домашнее задание – это часть сформированного образовательного процесса, которую нельзя отменить, заявил замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
С 1 сентября 2026 учебного года министерство просвещения отменило домашние задания для первоклассников, напомнил чиновник. Вместе с тем, он подчеркнул, что отменить домашнее задание для более старших классов нельзя, несмотря на высокую нагрузку.
«Организацию педагогического процесса по усвоению программного материала, который определен федеральными образовательными стандартами, [изменить] не получится, просто отменив домашние задания. Сегодняшняя система подготовки не позволяет проводить учебный процесс без домашних заданий», - сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что для отмены необходимо изменить систему образования. Однако принципиально новые формы обучения, например, с помощью «вживления электродов», не могут быть введены в России в ближайшее время.
Вместе с тем, Онищенко напомнил, что министерство просвещения разработало методические рекомендации по времени выполнения домашнего задания. Проблема перегруженности школьников существует
«Человек должен на домашнее задание тратить не больше полутора-двух часов, и мы, медики, об этом говорим. Но как это проверить? Кто-то может и за 15 минут сделать домашнее задание, у кого есть предрасположенность. А кто-то сидит два-три часа», - подчеркнул Онищенко.
Ранее Минпросвещения установило единый режим работы школ в учебные дни. Уроки в классах не могут начинаться раньше 8:00 и завершаться позже 19:00, при наличии в школе второй смены.
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