Онищенко призвал поспешить с вакцинацией от гриппа
30 сентября 202612:02
Александра Веснина
Прививочная кампания против гриппа только набирает обороты, на данный момент привиты лишь 5,3 миллиона человек, хотя целевой показатель — 60% всего населения, заявил в пресс-центре НСН академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Сейчас проводится вакцинация от гриппа. Минздрав закупил 56 миллионов доз для групп риска — школьников, людей старшего возраста, врачей, учителей и так далее. Это финансируется из федерального бюджета. Региональные бюджеты тоже несут ответственность за вакцинацию, но особого энтузиазма в части закупок вакцин на уровне регионов я не вижу. Деньги выделяются, но в минимальном объёме. Необходимо привить 60% населения в целом, в том числе 75% — в группах риска. По последним данным, привиты всего 5,3 миллиона человек. Это свидетельствует о том, что прививочная кампания находится на начальной стадии. Конечно, пока ситуацию отчасти сглаживает погода: в Москве стоит небывалая для европейской части страны в конце сентября погода. А в Сибири местами уже выпал снег. Это говорит о том, что с вакцинацией нужно поспешить», — сказал собеседник НСН.
Ранее Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что коронавирус больше не рассматривают как исключительно пандемическую угрозу — теперь он стал частью сезонной картины заболеваемости.
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