СМИ: Руководство Украины эвакуирует свои семьи из Киева

Руководство Украины начало эвакуацию своих семей из Киева, сообщает Telegram-канал Mash.

В Кремле рассказали о возможности удара «Орешником» в ответ на атаки ВСУ

Оно опасается потенциального удара с использованием российской системы «Орешник» в ответ на действия Вооружённых сил Украины 9 мая.

Существует возможность подготовки провокаций со стороны Киева на территории Москвы, что может привести к серьёзным ответным действиям.

В связи с этими обстоятельствами, власти Украины предпринимают меры по эвакуации своих семей и близких из страны.

В Москве ожидают, что киевская сторона не будет соблюдать трехдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, и готовятся к удару баллистической ракетой «Орешник» по Киеву в ответ на провокации во время празднования Дня Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:РоссияВСУУкраинаКиев

Горячие новости

Все новости

партнеры