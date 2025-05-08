СМИ: Руководство Украины эвакуирует свои семьи из Киева
Руководство Украины начало эвакуацию своих семей из Киева, сообщает Telegram-канал Mash.
Оно опасается потенциального удара с использованием российской системы «Орешник» в ответ на действия Вооружённых сил Украины 9 мая.
Существует возможность подготовки провокаций со стороны Киева на территории Москвы, что может привести к серьёзным ответным действиям.
В связи с этими обстоятельствами, власти Украины предпринимают меры по эвакуации своих семей и близких из страны.
В Москве ожидают, что киевская сторона не будет соблюдать трехдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, и готовятся к удару баллистической ракетой «Орешник» по Киеву в ответ на провокации во время празднования Дня Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru