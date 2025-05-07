СМИ: Москва готовится ударить «Орешником» по Киеву
В Москве ожидают, что киевская сторона не будет соблюдать трехдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, и готовятся к удару баллистической ракетой «Орешник» по Киеву в ответ на провокации во время празднования Дня Победы, сообщил Telegram-канал Baza.
Источник Telegram-канала уточняет, что в России фиксируют ежесуточные атаки беспилотников и ожидают, что они продолжатся и во время перемирия, которое начнет действовать в полночь с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая.
Уточняется, что российский президент поручил Минобороны РФ определить цели для удара баллистическими ракетами средней дальности. Так, по предварительным данным, в качестве цели был выбран Киев.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что с вечера вторника, 6 мая и в ночь на 7 мая в Брянской области уничтожили более 140 беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru