СМИ: Москва готовится ударить «Орешником» по Киеву

В Москве ожидают, что киевская сторона не будет соблюдать трехдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, и готовятся к удару баллистической ракетой «Орешник» по Киеву в ответ на провокации во время празднования Дня Победы, сообщил Telegram-канал Baza.

Источник Telegram-канала уточняет, что в России фиксируют ежесуточные атаки беспилотников и ожидают, что они продолжатся и во время перемирия, которое начнет действовать в полночь с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая.