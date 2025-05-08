В Кремле рассказали о возможности удара «Орешником» в ответ на атаки ВСУ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности удара «Орешником» в ответ на атаки беспилотниками со стороны Вооруженных сил Украины в преддверии перемирия, которое предложил президент России Владимир Путин, сообщает RT.

В Госдуме допустили удар «Орешником» в случае провокаций Киева на 9 мая

«Позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны. Никаких новых элементов здесь нет», — заявил пресс-секретарь главы государства.

В Москве ожидают, что киевская сторона не будет соблюдать трехдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, и готовятся к удару баллистической ракетой «Орешник» по Киеву в ответ на провокации во время празднования Дня Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаВСУРоссийская АрмияДмитрий Песков

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