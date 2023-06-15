СМИ: Глава украинской разведки Кирилл Буданов был ранен 29 мая

По данным СМИ, российская ракета «прилетела» в соседний кабинет Буданова.

По информации агентства, после того, как глава украинской разведки был ранен, его доставили вертолетом на военную базу в польском Жешуве. После Буданова отправили на лечение в Берлин. РИА Новости отмечают, что на сегодняшний день военных находится в тяжелом состоянии.

В украинских СМИ 5 июня появилась информация о смерти Буданова в результате ракетного удара, передает RT.

