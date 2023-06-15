СМИ: Глава украинской разведки Кирилл Буданов был ранен 29 мая
Глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства, сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, российская ракета «прилетела» в соседний кабинет Буданова.
По информации агентства, после того, как глава украинской разведки был ранен, его доставили вертолетом на военную базу в польском Жешуве. После Буданова отправили на лечение в Берлин. РИА Новости отмечают, что на сегодняшний день военных находится в тяжелом состоянии.
В украинских СМИ 5 июня появилась информация о смерти Буданова в результате ракетного удара, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru