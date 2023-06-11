Киев опубликовал ролик о контрнаступлении с молчащим Будановым

Министерство обороны Украины опубликовало ролик о контрнаступлении ВСУ с руководителем Главного управления разведки (ГУР) Юрием Будановым. Кадры появились в Telegram-каналах.

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Ролик продолжается 33 секунды. Буданов молчит и смотрит в одну точку.

В конце видео руководитель ГУР слегка улыбается. В ролике появляется надпись: «Продолжение следует. Планы любят тишину».

В украинских СМИ 5 июня появилась информация о смерти Буданова в результате ракетного удара. Подтверждения информации нет.

Исчезновение Буданова объяснил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, руководитель ведомства находится на задании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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