Киев опубликовал ролик о контрнаступлении с молчащим Будановым
Министерство обороны Украины опубликовало ролик о контрнаступлении ВСУ с руководителем Главного управления разведки (ГУР) Юрием Будановым. Кадры появились в Telegram-каналах.
Ролик продолжается 33 секунды. Буданов молчит и смотрит в одну точку.
В конце видео руководитель ГУР слегка улыбается. В ролике появляется надпись: «Продолжение следует. Планы любят тишину».
В украинских СМИ 5 июня появилась информация о смерти Буданова в результате ракетного удара. Подтверждения информации нет.
Исчезновение Буданова объяснил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, руководитель ведомства находится на задании, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru