Козловский сыграет в новом фильме Алексея Учителя

Актер Данила Козловский снимется в новом фильме Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Об этом режиссер рассказал в беседе с РИА Новости.

«Данила Козловский будет играть небольшую роль, немного неожиданную для себя», - поделился кинематографист.

Фильм о Шостаковиче с рабочим названием «Шум времени» снимают в знаковых местах Санкт-Петербурга. Роль композитора исполняет Олег Савцов, его жену играет Дарья Балабанова. Также в съемках картины участвуют Евгений Цыганов, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Полина Цыганова и другие. Ожидается, что фильм выйдет в кинопрокат осенью 2026 года.

Ранее Данила Козловский привез в Россию свою пятилетнюю дочь Оду Валентину, которая проживает в США с матерью актрисой Ольгой Зуевой, пишет Ura.ru.

