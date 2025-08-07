На Камчатке опровергли информацию о повреждении подлодки из-за землетрясения

Власти Камчатского края опровергли сведения о повреждении атомной подводной лодки в результате землетрясения и цунами в регионе. Об этом заявили в центре управления краем.

Ведомство обратило внимание на появившиеся в Сети сообщения о якобы имевшем место повреждении подлодки, трещине в районе отсека ядерного реактора субмарины и попадании радиоактивных вод в Авачинскую бухту.

«ТОФ и правительство Камчатского края данную информацию опровергли», - указано в сообщении.

Центр управления подчеркнул, что недостоверность этих данных доказывают в том числе факторы, связанные с оформлением документа, орфографические ошибки, использование просторечий в якобы деловой переписке.

Ранее на Камчатке произошло мощное землетрясение, магнитуда достигала 8,8. По данным ученых, после сейсмособытия Камчатский полуостров сместился на юго-восток почти на два метра, пишет Ura.ru.

