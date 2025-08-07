На Камчатке опровергли информацию о повреждении подлодки из-за землетрясения
Власти Камчатского края опровергли сведения о повреждении атомной подводной лодки в результате землетрясения и цунами в регионе. Об этом заявили в центре управления краем.
Ведомство обратило внимание на появившиеся в Сети сообщения о якобы имевшем место повреждении подлодки, трещине в районе отсека ядерного реактора субмарины и попадании радиоактивных вод в Авачинскую бухту.
«ТОФ и правительство Камчатского края данную информацию опровергли», - указано в сообщении.
Центр управления подчеркнул, что недостоверность этих данных доказывают в том числе факторы, связанные с оформлением документа, орфографические ошибки, использование просторечий в якобы деловой переписке.
Ранее на Камчатке произошло мощное землетрясение, магнитуда достигала 8,8. По данным ученых, после сейсмособытия Камчатский полуостров сместился на юго-восток почти на два метра, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Козловский сыграет в новом фильме Алексея Учителя
- На Камчатке опровергли информацию о повреждении подлодки из-за землетрясения
- Губернатор: В Смоленской области уничтожили четыре БПЛА
- В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку
- «Часики идут!»: Трамп «забыл» про ультиматум после встречи Путина с Уиткоффом
- В Новосибирской области предотвратили убийство российского военного с помощью ядов
- Психолог объяснила, как прогулка и комнатные цветы помогут от стресса
- Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня»
- Над территорией Россией уничтожили и перехватили 82 украинских БПЛА
- «Не смертельно!»: Рост госдолга не доведет Францию до банкротства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru