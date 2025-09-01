СМИ: Украине придется отказаться от идеи захватить Донбасс
Украине придется отказаться от идеи захвата Донбасса из-за продвижения российских сил. Об этом пишет Bloomberg.
В материале говорится, что армия РФ все активнее продвигается на фронте, и российский лидер Владимир Путин «может похвастаться существенным достижением».
«Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им [украинцам] придется уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир», — пишет агентство.
Ранее СМИ сообщили, что Киев может вывести своих военных из Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Запада, пишет 360.ru.
