«Нафтогаз» начал импорт газа из-за дефицита в хранилищах

К началу января 2025 года запасы газа в украинских хранилищах снизились до 8 миллиардов кубометров, что на 24% меньше прошлогоднего уровня. При этом 4,5 миллиарда кубометров составляют буферный газ, использование которого может привести к выходу хранилищ из строя.

Источники Forbes указывают, что Украина ограничена в возможностях импорта: страна способна закачивать до 70 миллионов кубометров в сутки, большая часть из которых поступает через Словакию, а оставшийся объем – из Польши и Венгрии. В случае сильных морозов Киев может ввести ограничения на потребление газа и увеличить импорт еще на миллиард кубометров, передает «Радиоточка НСН».

