«Нафтогаз» начал импорт газа из-за дефицита в хранилищах
Украинская компания «Нафтогаз Украины» начала импортировать газ на фоне критически низких запасов в подземных хранилищах, сообщает украинская версия Forbes.
По данным издания, текущий объем поставок составляет 100 миллионов кубометров, однако в случае холодов стране может понадобиться в десять раз больше топлива.
К началу января 2025 года запасы газа в украинских хранилищах снизились до 8 миллиардов кубометров, что на 24% меньше прошлогоднего уровня. При этом 4,5 миллиарда кубометров составляют буферный газ, использование которого может привести к выходу хранилищ из строя.
Источники Forbes указывают, что Украина ограничена в возможностях импорта: страна способна закачивать до 70 миллионов кубометров в сутки, большая часть из которых поступает через Словакию, а оставшийся объем – из Польши и Венгрии. В случае сильных морозов Киев может ввести ограничения на потребление газа и увеличить импорт еще на миллиард кубометров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru