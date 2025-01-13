Су-34 впервые успешно применил комплекс «Кинжал» в боевых условиях в ходе СВО

Российский истребитель Су-34 успешно применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом говорится в статье в газете ВС РФ «Красная звезда».

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Первый боевой вылет с новым оружием в ходе спецоперации осуществил экипаж Героя России летчика-испытателя полковника Максима Стефанова.

Ранее для выполнения подобных задач привлекались модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что как только будут готовы серийные новейшие баллистические гиперзвуковые ракеты «Орешник», то РФ будет отвечать на каждую наглую выходку ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:УкраинаВСУСпецоперацияОружиеСу-34Истребитель

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