Volvo зарегистрировала товарный знак в России

Теперь компания может продавать на территории РФ широкий спектр транспортных средств. В перечень продукции вошли автобусы, автодома, гоночные автомобили и водные скутеры. Кроме того, под этим брендом Volvo сможет оказывать услуги по прокату и аренде машинного оборудования.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», подразделение Volvo Trucks стало одним из первых, кто свернул коммерческую деятельность в России, приостановив продажи и производство техники в феврале 2022 года. Год спустя Volvo отключила онлайн-сервисы в России, в том числе приложение Volvo Cars. Сама компания Volvo, основанная в 1927 году со штаб-квартирой в Гетеборге, является одним из мировых лидеров в сфере выпуска грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей.