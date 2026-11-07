Volvo зарегистрировала товарный знак в России
Шведская компания Volvo, ранее приостановившая свою деятельность в России, зарегистрировала в стране новый товарный знак. Согласно данным Роспатента, заявка на регистрацию бренда «Volvo Penta» была подана в декабре 2025 года и одобрена ведомством сроком до декабря 2035 года.
Теперь компания может продавать на территории РФ широкий спектр транспортных средств. В перечень продукции вошли автобусы, автодома, гоночные автомобили и водные скутеры. Кроме того, под этим брендом Volvo сможет оказывать услуги по прокату и аренде машинного оборудования.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», подразделение Volvo Trucks стало одним из первых, кто свернул коммерческую деятельность в России, приостановив продажи и производство техники в феврале 2022 года. Год спустя Volvo отключила онлайн-сервисы в России, в том числе приложение Volvo Cars. Сама компания Volvo, основанная в 1927 году со штаб-квартирой в Гетеборге, является одним из мировых лидеров в сфере выпуска грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей.
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