СМИ: нежелание Вашингтона передавать Киеву истребители может привести к разногласиям с ЕС
Нежелание американской администрации передать истребители F-16 Киеву может привести к образованию проблем в отношениях со странами Европы, сообщает The Guardian.
Вопрос передачи Украине военных самолетов будет обсуждаться на саммите G7 в Хиросиме. Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего выступления в онлайн-формате поднимет вопрос поставок F-16. По данным издания, глава государства не намерен сильно давить на президента США Джо Байдена.
Как сообщалось ранее, Пентагон не возражает против поставок Украине F-16 другими странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru