СМИ: нежелание Вашингтона передавать Киеву истребители может привести к разногласиям с ЕС

Вопрос передачи Украине военных самолетов будет обсуждаться на саммите G7 в Хиросиме. Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего выступления в онлайн-формате поднимет вопрос поставок F-16. По данным издания, глава государства не намерен сильно давить на президента США Джо Байдена.

Как сообщалось ранее, Пентагон не возражает против поставок Украине F-16 другими странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

