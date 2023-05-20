США и союзники в ближайшие месяцы определят сроки передачи Киеву F-16

По его словам, Вашингтон обсуждает тему укрепления украинских ВВС.

«В предстоящие месяцы мы будем работать с ... союзниками, чтобы определить, где будут переданы самолеты, кто их передаст и сколько», — указал Салливан.

Решение будет приниматься по мере того, как будет проходить обучение украинских пилотов.

При этом Салливан отметил, что сейчас F-16 не входят в число самых необходимых для Киева вооружений, но могут понадобиться «в качестве военной силы» в будущем.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна будет поддерживать усилия по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в том числе F-16, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

