США и союзники в ближайшие месяцы определят сроки передачи Киеву F-16

США и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит Украине истребители F-16 и в каком количестве. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

СМИ: США и союзники предоставят Украине истребители F-16

По его словам, Вашингтон обсуждает тему укрепления украинских ВВС.

«В предстоящие месяцы мы будем работать с ... союзниками, чтобы определить, где будут переданы самолеты, кто их передаст и сколько», — указал Салливан.

Решение будет приниматься по мере того, как будет проходить обучение украинских пилотов.

При этом Салливан отметил, что сейчас F-16 не входят в число самых необходимых для Киева вооружений, но могут понадобиться «в качестве военной силы» в будущем.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна будет поддерживать усилия по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в том числе F-16, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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