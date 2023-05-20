США и союзники в ближайшие месяцы определят сроки передачи Киеву F-16
США и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит Украине истребители F-16 и в каком количестве. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, Вашингтон обсуждает тему укрепления украинских ВВС.
«В предстоящие месяцы мы будем работать с ... союзниками, чтобы определить, где будут переданы самолеты, кто их передаст и сколько», — указал Салливан.
Решение будет приниматься по мере того, как будет проходить обучение украинских пилотов.
При этом Салливан отметил, что сейчас F-16 не входят в число самых необходимых для Киева вооружений, но могут понадобиться «в качестве военной силы» в будущем.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна будет поддерживать усилия по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в том числе F-16, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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