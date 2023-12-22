СМИ: Россия скоро начнет готовиться к финальному этапу СВО
Военные России к концу декабря начнут подготовку к финальному этапу специальной военной операции, сообщает Sohu.
Китайское издание обратило внимание на проблемы Украины с получением помощи от партнеров Запада. Так, к концу 2023 года США собираются объявить новый пакет помощи Киеву, который станет последним. После этого Москва начнет готовиться к завершающему этапу спецоперации.
Вряд ли украинские солдаты справится без помощи Вашингтона. При этом американский президент Джо Байден начинает беспокоиться из-за падения рейтинга одобрения в преддверии выборов главы государства, что отвлекает его от Украины.
Ранее стало известно, что администрация президента начала срочные переговоры с союзниками об использовании заблокированных активов России для помощи Украине. США оказывают давление на Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию и Канаду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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