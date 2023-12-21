NYT: США начали переговоры об использовании активов РФ для помощи Киеву

Администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании заблокированных активов России для помощи Украине, утверждает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

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По информации издания, США оказывают давление на Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию и Канаду.

Детали использования российских активов еще обсуждаются. США и союзники могут направить средства напрямую Украине или распорядиться ими другим способом, сообщила газета.

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США в конце декабря объявят о последнем пакете военной помощи Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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