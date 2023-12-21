NYT: США начали переговоры об использовании активов РФ для помощи Киеву
Администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании заблокированных активов России для помощи Украине, утверждает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По информации издания, США оказывают давление на Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию и Канаду.
Детали использования российских активов еще обсуждаются. США и союзники могут направить средства напрямую Украине или распорядиться ими другим способом, сообщила газета.
Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США в конце декабря объявят о последнем пакете военной помощи Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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