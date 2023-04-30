СМИ: российские зенитчики сбили Bayraktar ВСУ
30 апреля 202307:01
Российские военные во время боевого дежурства уничтожили украинский беспилотник Bayraktar, сообщает РИА Новости.
Летательный аппарат корректировал огонь артиллерии военных Украины. Беспилотник был обстрелян одной ракетой. После уничтожения дрона точность стрельбы украинских военные существенно упала.
Ранее на Украине согласовали место для строительства центра Bayraktar, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru