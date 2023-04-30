СМИ: российские зенитчики сбили Bayraktar ВСУ

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Во Франции расследуют коррупцию в российском филиале Auchan

Стало известно о двух погибших при обстреле Украиной поселка Суземка

СМИ: ряд стран препятствуют политике США в конфликте вокруг Украины

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Экономист: с мая в России не будет ипотеки по минимальным ставкам

Штрафы за утечку могут увеличить до миллиарда рублей

Ранее на Украине согласовали место для строительства центра Bayraktar, сообщает « Радиоточка НСН ».

Летательный аппарат корректировал огонь артиллерии военных Украины. Беспилотник был обстрелян одной ракетой. После уничтожения дрона точность стрельбы украинских военные существенно упала.

Российские военные во время боевого дежурства уничтожили украинский беспилотник Bayraktar, сообщает РИА Новости.

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