СМИ: российские зенитчики сбили Bayraktar ВСУ

Российские военные во время боевого дежурства уничтожили украинский беспилотник Bayraktar, сообщает РИА Новости.

Глава Bayraktar заявил, что поставка боевых беспилотников России невозможна

Летательный аппарат корректировал огонь артиллерии военных Украины. Беспилотник был обстрелян одной ракетой. После уничтожения дрона точность стрельбы украинских военные существенно упала.

Ранее на Украине согласовали место для строительства центра Bayraktar, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиСпецоперацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры