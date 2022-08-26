Глава Bayraktar заявил, что поставка боевых беспилотников России невозможна
Генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар в интервью Русской службе BBC заявил, что дружба и сотрудничество предприятия с Украиной «длятся уже много лет».
На вопрос о возможной поставке боевых беспилотников России он ответил, что это невозможно, вне зависимости от предложенной цены.
«Сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать их России», — заключил Байрактар.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное появление на Украине завода по производству турецких беспилотников Bayraktar приведёт к его уничтожению в рамках демилитаризации страны, сообщает RT.
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